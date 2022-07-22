苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，22日舉行第15屆開業記者會。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，由木雕協會理事長蔡仁福等主辦。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場觀看學員作品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場觀看學員作品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，請來木雕名師陳德隆親自指導學員。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義木雕博物館舉辦木雕研習營，學員揮汗如雨的習作雕刻作品。（謝明俊攝）

第15屆亞洲青年木雕研習營 「藝苗」苗栗登場

苗栗縣政府文觀局連續15年舉辦木雕藝術研習營，今年正逢疫情最嚴峻時期，負責策畫研習營的雕塑名師楊北辰，特別以疫苗的諧音命名為今年的研習營為「藝苗營」課程從7月5日開始，分成當代具象木雕創作及傳統木雕薪傳等2個營隊，都在三義木雕博物館工坊內實作，22日由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持開業記者會，並實地參觀學員們實作過程，期望能將木雕技藝傳承下去。

苗栗縣三義鄉是國內木雕藝術重鎮之一，在許多木雕師傅代代傳承下，將木雕技藝文化傳接下去，開枝散葉，也因而促成目前三義木雕的蓬勃發展，正向循環下，苗栗縣政府為了擴大傳承，從15年起開始舉辦木雕研習營，提供年輕學子們接觸木雕世界的鑰匙。

木雕研習營推動多年下，聘請許多木雕名師來替學員們上課，傾囊相授，造就了許多學員被啟發興趣後投身雕塑藝術界，例如第1屆木雕薪傳創作營的學員游宗穆，畢業自台藝大雕塑學系學士、碩士，在今年第15屆的木雕創作營中，首次獲聘擔任講師之一，這正印證了代代相傳的精義。

今年的木雕研習營，依照以往分成2個梯次，第1次梯次為當代具象木雕創作營，第2梯次則為傳統木雕技藝薪傳營，共有28名學員報名參加，縣府文觀局委由木雕協會主辦，特別請來兩岸雕塑名師楊北辰、師大美研所碩士曾俊豪2人分別負責2個組的計畫主持人，並邀請多名木雕名師替學員們授課。

楊北辰特別為今年的研習營命名為「藝苗」，主要是源由今年疫情嚴峻，因而以疫苗的諧言來取命，並在22日上午舉辦開業記者會，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持，鄧桂菊非常重視木雕文化技藝的傳承，每屆研習營都會親自前來關心學員。並在開業式結束後，前往木雕工坊實地查看學員們實作情況，鼓勵學員能繼續傳承這項優美藝術文化。