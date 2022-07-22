預售實價登錄上路一年，全台已有九萬件預售實價交易資料、全台平均預售房價站上3字頭，達每坪30.4萬元。591調查顯示，全台十大熱門行政區各挾重劃區大量推案、買盤熱絡，以桃園龜山近4千件居冠，桃園中壢、台中北屯亦在3,700件以上。

過去一年全台十大熱門行政區中，還包括桃園、大園，台中梧棲、西屯，新北板橋、三重，與台南安南，成為近一年預售屋一級戰區，過去一年來這些行政區預售成屋交戶數多在1,800件以上，相當於區每天平均都能成交五戶以上的預售屋。

其中，新北的板橋、三重，以及台中的西屯房價均站上5字頭最高，台中的梧棲則為每坪19.5萬元，為全台都會區中極少數房價不到2字頭的行政區。

觀察十大預售交易熱區，多有大量推案的重劃區支撐，也反應了重劃區推案市場反應熱絡。例如擁有A7重劃區的龜山，擁有青埔特區的中壢及大園，擁有捷運機廠、廍子、11期與14期等眾多重劃區的台中北屯區等，擁有中路、經國、小檜溪的桃園區、擁有九份子重劃區的台南安南區等；新北交易量最大的板橋和三重，交易也多集中在江翠北側重劃區，以及二重重劃區及仁義重劃區。

591指出，全台預售屋交易最火熱的行政區位於桃園龜山，近一年成交件數近4千件，成交單價約每坪30.4萬元，自2017年機場捷運通車後，建商紛紛插旗A7重劃區推案，房價相對親民且緊鄰新北，成為雙北的首購天堂；青埔特區在大型購物商場進駐，政府投入大量資源推動公共建設下，房市買盤除了在地客外，還包括北客、竹科客及商務客。