小宅需求強，地段好、建商品牌力強的小宅預售案價格創高。據最新實價登錄，由潤泰集團推出、位在台北市大安區青田街小宅「青田618」目前已有七戶小宅成交單價突破每坪190萬元，最高單價達每坪192.5萬，刷新台北市小宅單價記錄。

今年以來，台北市市中心的小宅預售案銷況不錯，小宅產品總近2,000萬元也能穩定去化，買方除了投資置產之外，也有買給第二代當臨時住家用，過去台北市中古屋小宅指標社區最高房價約在每坪170萬元左右，如「仁愛A＋」、「逸仙悅榕」等社區多在每坪逾160萬元的成交價，此波房市景氣走揚，市中心、甚至連地上權小宅市場反應都不錯，例如：大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」也都有不少成交紀錄。

實價登錄顯示「青田618」最高價成交總價2,725萬元，每坪192.5萬元，刷新北市小宅新紀錄，目前已有七戶小宅成交揭露每坪190萬元以上，數戶每坪180萬元～190萬元。

信義房屋企研專案經理曾敬德表示，顯示台北市中心的小宅仍有一定客層有所需求，建商品牌力對於房價也有大幅加分的效果。台北市因為地與房價甚高，市中心推案M型化趨勢，不是推小宅、就是推大坪數產品，小宅產品有些買方可能買來收租幾年後轉手、或買給第二代居住使用，有些還有學區設籍等實用功能，因此台北市市中心小宅，只要地段夠好，房價都能夠維持不錯的水準。