台中市西屯區協仁公園緊鄰台灣大道和中港交流道，經市議員楊正中爭取和協調，市府同意闢建寵物公園，預計8月底動工、10月完工啟用。（楊大鋐提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市西屯區協仁公園緊鄰台灣大道和中港交流道，經市議員楊正中爭取和協調，市府同意闢建寵物公園，預計8月底動工、10月完工啟用。（楊大鋐提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市區毛小孩與主人們即將再增添一處可歡樂奔跑的公園。台中市西屯區占地1.9公頃的協仁公園，在台中市議員楊正中爭取下，建設局和農業局將攜手改造成西屯區首座寵物公園，預計8月底前完成規畫設計後發包施工，10月中旬就能完工啟用。

協仁公園占地寬廣，緊鄰溪西圖書館旁，市議員楊正中與市議員參選人楊大鋐，22日上午偕同福林里長林柏翰、協和里長陳靖益與福和里長李鳳珍，邀集建設局、農業局和動保處等市府局處官員到現場會勘，確認寵物公園各項設施。寵物公園預計由動保處負責完成基本規畫設計，再交由建設局發包施工，預計10月中旬就能完工啟用。

楊大鋐表示，市府先前在東區泉源公園開闢專屬毛小孩玩樂的場域後，楊正中議員服務處就接獲許多民眾反映，希望市府也能接續在西屯區闢建另一座寵物公園，讓飼主能就近帶著家中的毛孩一同到公園散步、玩耍。

楊大鋐說，爭取興建西屯的寵物公園過程中，原本認為水湳中央公園會是合適地點，但經評估，考量中央公園遊客人潮較多、並不適宜，後來幾經商討，最後擇定單元一重畫區內的協仁公園；位置緊臨台灣大道與中港交流道，公園面積約達1.9公頃，交通便利、停車也很方便，公園旁還有一座溪西圖書館，適合闔家親子帶毛小孩同遊。

市府指出，未來寵物公園將規畫大、小犬分離的運動區域，並設置跳躍跨欄、隧道水泥管、棧橋等設施，讓毛小孩們可以在公園內盡情地跑跳玩樂。

不少在公園內休憩運動的民眾，得知市府將在公園闢建寵物公園都表示充滿期待和歡迎，也建議市府規畫時要同步考量飼主的休憩空間，尤其現在夏季天氣愈來愈酷熱，公園內要提供足夠的遮蔭、避雨的設施，飼主和毛孩們才能安全盡興、自在玩樂。