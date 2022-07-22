民國79年公告的動保法已實施30餘年，在澎湖西嶼竹灣村大義宮地下室飼養的海龜，屢遭國內的動保團體抨擊，並一再呼籲讓海龜放歸自然，但因有部分信徒直言事關該村風水生死大事，不同意野放，因此廟方一再花費鉅資整建地下室，以改善海龜飼養環境。由於近日發生海龜相繼暴斃事件，澎湖縣農漁局正協調大義宮將飼養海龜進行野訓後放生，以杜悠悠之口。

農漁局指出，西嶼竹灣村大義宮地下室飼養海龜始於民國59年，當初設置宗旨是為了收養在海域中被捕獲的受傷或殘疾的海龜，發揮上天有好生之德的大愛精神，因與大義宮建廟宗旨不謀而合，甚獲當時所有信眾方的支持。民國79年野生動物保育法施行，該宮是全國唯一獲准設置收養海龜的民間單位，在保育意識高漲的今日遂成各界關注焦點。

縣府農漁局6月27日及7月6日分別接獲大義宮來電通報，飼養的海龜發生死亡情形，在接獲通報後立即前往大義宮了解，並對該宮廟飼養環境的水質進行取樣，委託成功大學永續環境所進行檢測，其死亡海龜協請中華鯨豚協會於隔日在種苗場進行病理解剖。

為避免大義宮海龜再發生狀況，農漁局協請水試所澎湖海洋生物研究中心將剩餘2隻海龜移置調養照護。發生死亡的3頭海龜均已解剖完畢，目前進行病理組織切片中，農漁局將待所有檢測報告出爐後，邀集專家學者輔導該宮廟進行後續改善方案，並持續與大義宮溝通，以達成全數野放為目標。

獸醫師郭仁政(前家畜疾病防治所所長)認為，若決議要將這五隻海龜野放，希望能對其進行野外攝食的能力，同時評估海龜的身體健康狀況，了解是否符合野放的條件，並檢查常態血液數值，瞭解環境中的重金屬物質是否能恢復，這些評估需要至少半年以上的時間，以保障海龜的野外生存能力。