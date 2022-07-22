今年來，智慧型手機、個人電腦與其他消費電子產品的需求逐漸轉弱，使得資通訊業下游廠商必須調降庫存水位，此趨勢有可能向中、上游廠商擴散，甚而導致最上游的晶圓代工廠，如台積電（TSMC）出現不利情勢？

台積電評等公司中華信評22日表示，不受下游業者庫存修正的影響，預期未來12至24個月台積電應可維持強健的獲利能力。中華信評授與台積電長、短期信用評等twAAA／twA-1+，評等展望「穩定」。長期信用評等twAAA等級為台灣市場最高的評等級別，表示相較於其他台灣債務，該債務之發行人對該債務發行有「極強」(extremely strong)的財務承諾履行能力。

中華信評主辦分析師許立德指出，儘管下游廠商的庫存水位調整，可能會持續進行數個季度直至2023年，台積電產能仍將維持相當高的利用率，因該公司將持續受惠於緊俏的晶片供給，特別是使用於高效能運算應用的晶片。

中華信評預期，在平均銷售價格上漲與美元持續走強的支持下，台積電2022年的營收成長將達到30％以上。

受到先進與成熟製程設備供應問題影響，台積電今年的資本支出約為400億美元，此項金額界於台積電於2022年初時提出之資本支出預估的下緣。較低的資本支出應可替該公司極強健的財務體質略添緩衝空間。中華信評先前預期，該公司2022年的自由現金流量，將會因資本支出增加而為負值。

中華信評認為，相較於小型業者，台積電在設備的取得方面擁有更為強大的協調能力。不過，設備交期若是進一步延遲，恐將阻礙該公司的產能提升與量產計劃，並為台積電的獲利能力與營收成長帶來下行風險。

中華信評分析，台積電強勁的績效表現將為其提供充裕的財務緩衝空間，以因應未來一至二 年半導體產業可能面臨的逆風形勢。台積電在先進製程領域與專業技術方面的穩固領先地位，將可確保該公司產生充裕的獲利以滿足其較高的資本支出需求，進而在景氣循環週期中產生正數的自由現金流量。