最近天氣熱到炸，每天大爆汗也導致換洗衣物大增，三不五時就要啟動洗衣機，不過就算是經常使用，仍然有很多人不曉得，洗完衣服後，洗衣機的蓋子究竟該關閉還是打開？有專家就給出答案，指出洗完後立刻蓋上蓋子，不只可能會讓洗衣機發臭，還有可能染病上身。

許多人使用完洗衣機後，通常都會直接關上蓋子，避免蚊蟲、灰塵、細菌的進入，但其實這樣做反而會讓細菌孳生，根據《NOWnews》報導，林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈指出，若洗衣機不具備烘衣功能，運轉過後內部環境潮濕，正是細菌和黴菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢、不舒服，長久下來健康也會有所影響。

譚敦慈建議，洗完衣服應該把洗衣機的蓋子打開，讓內部水氣消散，而有人為了防塵，還會另外蓋上洗衣機防塵套，其實都是多餘的動作，因洗衣機通常2至3天就會使用，不用特別擔心灰塵累積。另外，有些滾筒式洗衣機有烘乾功能，則無需特別開蓋。

事實上，過去知名日用品牌「花王」也曾發文提醒民眾，若洗完衣服就蓋上洗衣機，內部水氣未散去的情況下，會導致黴菌生長和異味產生。貼文一出讓許多網友驚呼，「真的假的？我每次都關起來，難怪裡面有點臭臭的」、「尷尬…每次都把蓋子蓋上才肯走」、「原來以前都做錯了」。