賣魚起家的寶式企業，傳承阿嬤職人精神，在信義市場擺攤，如今傳到第三代轉型為熟食店寶芝鈴水餃，此次獲得北市「天下第一攤」滷味之王金賞獎，ㄧ家6口也開心到現場領獎，老闆吳芝鈴表示，考量現在消費習慣，除改良滷味口味，也增加線上購買管道，讓消費者不進市場也能買到產品。

從海鮮賣到熟食，信義市場的寶芝鈴水餃傳承到第三代，轉型成熟食店，吳芝鈴表示，不管是生猛海鮮、水餃滷味、三角御飯糰等料理都有販售，且從小學習長輩的道地手藝，滷味搭配滷得透亮的滷菜，清爽不膩口，獲得不少客人喜愛，獅子頭則加入海鮮元素，創造出不同風味。

為何叫「寶芝鈴水餃」，吳芝鈴笑著說是爸爸幫忙取的，因為自己叫「芝鈴」，而取名則有寶貝芝鈴開的店的含義，她也表示，這次「天下第一攤」評選主要是看口味、衛生環境，還有是否有創新，像是一般年輕人常去超市，如何吸引客人走進傳統市場就須下足功夫。

吳芝鈴坦言，傳統市場無法跟大賣場競爭，如何做出區別是考驗，攤商除了要突顯自己的優點，也要保留傳統市場的人情味，像她們開店跟客人做生意像跟朋友相處，也改良滷味口味，並增加行動支付也跟外送平台合作，讓消費者不須走進市場也能買到產品。

吳芝鈴表示，盼北市府能幫忙推銷，讓攤商能在各類廣告平台曝光，因為補助是一時的，能經營長久才是重點，現在很多人年輕人不願意接手，會有薪水、穩定度等考量，她也直言做市場很辛苦，要很早起床、六日無法放假，會讓不少人退卻。

此次一家6口一起出席頒獎典禮，氣氛熱鬧之餘，也能看出他們的好感情，吳芝鈴分享，自己是老大，店是家裡一起經營的，會分工負責不同料理，像大妹有到日本學習手藝，製作三角御飯糰，二妹常獲得料理比賽，負責滷味類跟海鮮，弟弟則除了料理外，會幫忙宣傳行銷。