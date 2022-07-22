大肚山坡地排水不良，遇雨紅土就被沖刷至道路造成淹水，立委楊瓊瓔22日前往會勘。（陳淑娥攝）

大肚山麓因坡地排水不良，每逢大雨，滾滾紅土泥流不斷從山上往下沖，大雅區清泉路、東大路2段瞬間慘變黃泥路，鄰近400多戶居民惡夢連連。立委楊瓊瓔22日會勘，改善工程經費約7400萬元，中央及地方將攜手治水。

大雅區忠義里里長林義木說，大肚山鄰近農路，由於坡度十分陡峭，土質又鬆軟，每當大雨，滾滾紅土泥流不斷從山上往下沖，柏油路面幾乎全被淹沒，水淹至少30公分，整條清泉路、東大路2段附近瞬間變成黃泥路，危及居民通行安全。

市議員吳顯森服務處長吳呈賢強調，經多次實地勘查，該地段因坡地排水不良，雨水無處排放，造成地表逕流亂流，沖刷農地，嚴重影響東大路2段附近喬山公司、櫻花社區及大銘社區400多戶居民財產安全，亟待改善實屬必要。

水利局專委廖建堯指出，豪大雨常造成山坡地表逕流水匯集至東大路，加上該處排水路通洪斷面不足、排水路未能與下游野溪治理工程銜接，造成易有洩水不及與積淹水情形，改善所需工程經費約7467萬元。

農委會水保局副局長王晉倫表示，水利局委託工程顧問公司規劃的「大雅區東大路2段附近坡面整體排水改善治理工程」，透過立委楊瓊瓔極力爭取，水保局也認同治理計畫，經費上會全力協助。

改善工程將先由水保局分2年全額補助水利局，把既有大肚山東側野溪進行系統性整治及改善銜接處瓶頸段、新建排水涵管及靜水池、新設坡地截流溝等共5340萬元；接續配合改善清泉路側溝排水系統共1748米、新建側溝集水井8座，預估經費2127萬元，由建設局負責辦理。

楊瓊瓔表示，截流溝所需的私有土地，特別感謝議員黃馨慧協助取得，排水系統暢通有助將水流引導至下游，該工程完工後，能有效降低洪水災害，不僅能保護鄰近工廠及400多戶居民，避免導致雨水一來，鬆軟的泥土就被沖刷到社區水溝，導致無法排水，逢雨就淹，以確保當地民眾生命財產的安全。