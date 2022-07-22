王室成員凱特（Kate Middleton）、梅根（Meghan Markle）的「妯娌之戰」炎上，英國作家鮑爾（Tom Bower）出版的新書有了新內幕，當年梅根和哈利世紀婚禮前夕，妯娌卻因小公主夏綠蒂的一條褲襪吵翻天，加上梅根拿夏綠蒂與閨蜜女兒相提並論，事後在歐普拉專訪時一臉委屈訴苦。如今書中透露「梅根拉攏閨蜜態度非常強硬，確實把凱特氣哭了」。

2011年，哈利王子（Prince Harry）與妻子舉行婚禮當天，6名小花童都沒有穿著褲襪。《每日郵報》(Daily Mail Online)21日報導，英國傳記作家鮑爾（Tom Bower）在新書《復仇：梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors）中透露，當年凱特認為還是要依循傳統穿上緊身褲襪，並認為夏綠蒂的裙擺太短，顯得不合身。

Absolutely! This photo of Princess Charlotte looking uncomfortable in her shoes without tights is heartbreaking in retrospect. #MeghanMarkleisaBully #MeghanMarkleExposed #TomBowerREVENGE pic.twitter.com/mfkVoE7Pvb — Countess Commonwealth (@CountessCommon1) July 21, 2022

不過梅根似乎「不願妥協」，一位工作人員稱她甚至拉攏其他伴娘，想當然她們都是閨密也會支持梅根，甚至拿夏綠蒂與閨蜜女兒做比較。種種都讓凱特相當心煩意亂，剛好老么路易王子出生沒多久，需要花更多時間照顧，整個人心力交瘁。

早前英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）脫英後，大方接受知名脫口秀主持人歐普拉獨家專訪，提到絲襪傳聞傷了家人和氣，梅根大吐怨言聲稱「大嫂讓我哭了…但他事後買了花，上面附了紙條向我道歉」。對此梅根沒有做出回應，傳聞說她感到非常受傷。

鮑爾在新書終將梅根形容成「一枚未爆彈以及控制狂」，他表示來源集結了80位知情人士，大部分都不喜歡梅根，因為她曾警告親密友人不要接近我。