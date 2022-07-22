男星林志穎今（22日）驚傳發生自撞車禍，車上還有6歲兒子，父子倆被送往林口長庚醫院急救，所幸無生命危險；事後經紀人和弟弟林志鑫有出面說明他目前還要留院觀察，並感激現場熱心民眾救援，才沒釀憾事。有粉絲發現林志穎差點變第二個保羅沃克（Paul Walker），多虧好心人加上救護車路過，幸運逃死劫。

林志穎今日自駕白色特斯拉，車上還載有6歲兒子要去參加卡丁車比賽，行經桃園中正北路時車子突失控自撞橋墩，特斯拉當場起火，車頭更燒到剩骨架；而不幸中的大幸是，車禍事發地點一旁就是工地，有工人注意到有車禍，和好心的路人上前開車門，協助父子倆脫困。在逃出車內後，特斯拉車頭隨即起火，瞬間燒到剩骨架，萬一兩人還在車內後果不堪設想。

除了有好心人外，據目擊者透露，正巧當時有救護車路過，看到車禍立刻掉頭，林志穎父子才能及時被送往林口長庚醫院急救，2大關鍵讓他和兒子避免葬身火海。

林志穎家屬對此車禍發聲明，透露他這幾天還要觀察。(圖/ 摘自林志穎Jimmy Lin臉書)

林志穎此次車禍有粉絲想起2013年好萊塢巨星保羅沃克車禍喪命一事，當年保羅沃克搭乘好友駕駛的保時捷，未料車子撞上路樹好友當場死亡，他也沒逃過車劫；沒想到事後律師公開保羅沃克車禍調查報告，原本保羅沃克在撞車起火時還活著，卻因為安全帶卡死，困在座位、引擎和油槽中間，無法逃脫才活活被燒死。