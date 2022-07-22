6月開始發放股利，台股加權指數又大跌千點，行情波動當沖與期權操作大增，券商挹注手續費收入，證交所公告，6月全體證券商稅後淨利29.91億元，較上月成長2.37億元、8.61％。

6月大盤總成交值約5.084兆元，較上月增加1.7％，證券商經紀手續費收入較上月增加；本月自營因有股利收入之挹注，證券商自營業務淨利較上月增加約13.68億元；另本月承銷之證券評價損失較多，證券商承銷業務呈現淨損失，且較上月衰退8.02億元、136.63％；整體而言，本月份全體證券商稅後淨利29.91億元，較上月成長2.37億元、約8.61％。

累計本年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，較去年同期減少33.46％； 全體證券商稅後淨利184.53億元，較去年同期衰退398.21億元、約68.33％。

另今年截至6月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退217.67億元、122.75％；承銷業務淨利亦較去年同期衰退25.34億元、約57.95％，全體證券商稅後淨利184.53億元，較去年同期衰退398.21億元、約68.33％。