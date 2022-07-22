美國專家21日指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）擅長找出對手的弱點，且相關成果也被中國大陸看在眼裡，痛批美國總統拜登（Joe Biden）和西方世界的回應不足，讓中俄有恃無恐，甚至正試圖「決定美國的外交政策」，包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的計畫。

美國「國家評論研究所」（National Review Institute）資深研究員莫瑞（Douglas Murray）投書《紐約郵報》（New York Post）指出，普丁擅長找出對手的弱點，如2007年在與時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）首度會面時，便故意將大型犬放入會議室內，讓怕狗的梅克爾陷入恐懼，藉此掌握主導權。

普丁2014年又出手併吞克里米亞，而西方對此缺乏實際反應，讓他更加有恃無恐。雖然目前的俄烏戰爭在西方團結、烏克蘭抵抗意志和俄軍戰力等方面多少出乎普丁意料之外，但他在密切關注西方後，發現歐洲天然氣仍依賴俄羅斯，團結可能在冬天燃料需求大增時分裂；普丁也知道西方仍恐懼戰爭升級，因此不願意向烏克蘭提供更重型的武器。

這些軟弱的表現，讓俄羅斯認為自己能夠撐過西方以經濟制裁為主的壓力，故近期該國外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）進一步宣稱，於烏克蘭的目標不再限於頓巴斯（Donbas）。而中國大陸也學到，與美國作對確實將面臨惡果，但「容易預測且並不致命」。

莫瑞表示，這讓中俄有恃無恐，正從併吞領土到官員對外訪問上試圖「決定美國的外交政策」；如近期裴洛西有意訪問台灣的消息一出，立即引發中國大陸的強烈反應，但華盛頓的表現卻令人失望，讓莫瑞痛批：「美國外交政策的管理者是誰？是白宮、國務院和參議院？還是中共中央政治局及克里姆林宮？」