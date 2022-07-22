9合一選舉，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日下午率領各級參選人到白沙屯拱天宮參拜祈福。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

9合一選舉，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日下午率領各級參選人到白沙屯拱天宮參拜祈福。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

9合一選舉，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日下午率領各級參選人到白沙屯拱天宮參拜祈福，桃園市長鄭文燦到場致意。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，22日率領綠營縣議員、各鄉鎮市長及代表等參選人，一行人來到通霄白沙屯拱天宮，祈求白沙屯媽祖賜福保佑，並一起喊出「團結苗栗改變成禎」、「苗栗隊團結拚勝選」等口號，向選民宣告，苗栗隊正式成軍。桃園市長鄭文燦、立委羅致政、民進黨副秘書長林飛帆等出席力挺。誓言在今年九合一選舉，要揮出全壘打，實現翻轉苗栗，轉虧為贏，改變成禎。

徐定禎表示，苗栗縣是全台灣唯一沒有政黨輪替過的縣市，藍大於綠的結構，對民進黨來說是艱困中的艱困，這幾年經過幾位黨內前輩的不斷叩關，加上總統大選撐高得票比率的天花板，以及目前的選情來看，今年有機會突破困境，這次更需要集結綠軍的力量，一起來戰勝這一局，不管是聯合作戰，跑行程或造勢，都將以苗栗戰隊，共同拉高聲勢，爭取更多選民的支持。

徐定禎指出，苗栗縣的負債虧損、建設停滯、苗栗國的污名被虧，都需要翻轉改變，因此這次縣長的競選口號定為「轉虧為贏，改變成禎」，要讓苗栗把＂虧＂的贏回來，不只實現真正的改變，還要用這個代表福祉的「禎」，傳達要做＂為民造福祉＂的改變。徐定禎也提到，競選組織團隊和苗栗縣政見，將會依選戰策略陸續推出。

桃園市長鄭文燦表示，上周的全國黨代表大會，台灣隊長總統蔡英文，宣布18縣市首長參選人組成的台灣戰隊正式成立，要團結台灣，顧好未來，今天的苗栗隊也要以團結苗栗，改變成禎出發拚勝選。從中央到地方，民進黨定調以團結對比分裂，苗栗縣在苗栗隊長徐定禎的帶領下，團結的苗栗隊，一定可以翻轉苗栗。桃園市也有不少苗栗縣鄉親來打拚生活，我們一定會為苗栗隊多宣傳，呼籲鄉親11月26日返鄉顧地方，票投徐定禎苗栗隊。

苗栗縣除了正式提名縣長參選人徐定禎外，縣議員共提名９位(第１選區)徐筱箐、許櫻萍；(第３選區)翁杰、(第４選區)劉順松、邱毓興；(第５選區)李貴富、陳光軒、陳詩弦；(第６選區)陳春暖；另有無黨友好的(第３選區)陳品安、劉寶鈴，總共11位人選，期望拚出11席全壘打。另外今天也有22位的鄉鎮市長、代表、村長參選人，一起加入苗栗隊，徐定禎表示在中央支持、競選團隊和縣黨部，以及參選人的團結合作下，今年有信心拚贏選戰。