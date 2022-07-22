高雄警界又傳醜聞！三民二分局今日爆出50歲已婚簡姓警員，屢次出入公開場合帶著小三參加，毫不避諱他人眼光，遭自家人撞見也無所謂。經分局內部調查屬實，記一大過調職；另外35歲王姓警員因處理債務曠職多日，未值勤也未請假，遭記大過後，直接離職走人。此外還有2名員警值勤時，因孫姓警友家人遭開單，孫員住處泡茶「說明」開紅單的行為遭錄下，2員各予申誡一次處分。

據了解，簡警過去在台南某派出所服務，期間認識1名許姓女子，隨即2人墜入愛河，不料婚外情被曝光被台南市警局列為輔導對象，去年10月被調至三民二分局陽明派出所服務，與許女餘情未了，還高調帶她到各場所吃飯，去年11月派出所員工私下舉辦旅遊活動，簡男竟大方帶著小三一同出遊，高調行為被所長發現，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定記1大過，並調往林園分局，而簡男已於今年6月30日辦理退休。

鼎山派出所王警因投資失利債臺高築，還曾被債主反應到派出所，王警今年2月1日到4日連續曠職3天，上演人間蒸發，派出所的同事都聯繫不上他，之後王警回來上班時，向督察組表示，因為與忙著處理債務，再加上心情不好，才會曠職。隨後王警因未依規定執勤且未辦理請假手續，遭記1大過，王警自認不適任在2月16日主動辭職。

另外，6月25日下午許姓員警、謝姓女警執行勤務時，因孫姓警友家人機車超速遭罰，2人執行巡邏時登門到孫警家「說明」開罰理由，期間還有泡茶聊天的行為。分局表示，證實2名警員利用巡邏時間偷勤，前往警友家中說明交通違規的問題，依規定各予以申誡1次處分。