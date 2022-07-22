宋男賴交通罰單11萬餘元不繳，執行署台中分署查到他繼承1筆荔枝園土地，查封後請家屬轉告，他才火速繳清。（執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

中市宋男在2017年間酒駕拒測遭開罰新台幣9萬，加上無照駕駛等交通罰鍰共欠費11萬3千多元，全部不繳，被台中市交通事件裁決處移送強制執行，還是置之不理。行政執行署台中分署追查發現他繼承1筆荔枝園土地，立即查封，法院通知宋男母親勸說，宋男得知後，在一周內立即繳清，該筆土地查封才獲塗銷。

行政執行署台中分署表示，住在中市豐原區的宋男，於2017年6月間因酒駕拒絕酒測，遭開罰9萬多元，連同無照駕駛等罰款共11萬3千多元，全都拒繳，台中市交通事件裁決處移送強制執行，行政執行署台中分署在宋男名下查無財產，多次通知繳納及說明，他還是置之不理。

台中分署表示，配合法務部行政執行署執行「酒（毒）駕裁罰專案」，持續調查義務人之財產，追查出宋男在2020年1月間繼承1筆土地，面積約1061平方公尺（約320坪）、雖宋男持分僅1／12，仍有經濟價值，立即通知地政機關查封，今年4月間派書記官到場查訪，發現該筆土地種植荔枝，結實累累，積極聯繫宋男，但他仍不理會。

今年7月間，書記官到宋男戶籍地訪查，告知宋母荔枝園已遭查封，並請轉告宋男出面處理，以免遭法拍。宋母說，她兒子酒駕就是不對，會叫他繳清罰單。宋母表示，酒駕不應該，會勸兒子將罰款繳清。

宋母勸說果真奏效，7天後，台中分署接到移送機關台中市交通事件裁決處通知宋男已將罰鍰全部繳清，台中分署隨即塗銷該不動產查封。台中分署呼籲，民眾應配合交通部政策，酒後不開車，開車不喝酒，避免害人害己，也不要心存僥倖，不要懷疑台中分署徹底依法執行，打擊不法的決心。

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