連日天氣高溫炎熱，不少人為了避免汗流浹背，甚至散發異味，會選擇使用止汗劑來抑制排汗，不過食藥署提醒，使用止汗劑時不可大面積噴灑，否則可能造成身體無法正常散熱，進而導致中暑，且止汗劑並非用了就能立即見效，前一晚洗完澡後，在肌膚乾燥的情況下使用，才能發揮最佳效果。

微笑藥師廖偉呈曾在臉書粉專指出，止汗劑主要成分為鋁鹽與鋯鹽，透過鋁分子滲入汗腺管口，使其細胞變化膨脹而阻塞汗腺口，達到抑制排汗的效果。

不過流汗為人體散熱的重要機制，因此食藥署20日在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，使用止汗劑時不可大面積噴灑，否則恐造成身體可以正常排汗降溫的汗腺不足，增加中暑風險。

至於止汗劑的使用時機，食藥署建議，前一晚洗完澡後，在肌膚乾燥的情況下使用，才能發揮最佳效果，等到流汗後才使用是無效的。此外，止汗劑屬於特定用途化妝品，購買時記得留意商品外觀有無完整標示，以及是否通過衛福部核准，如果使用後出現皮膚發炎或損傷狀況，應立刻停用。