苗栗縣22日新增確診648人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增本土確診648例，隨著國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，考量國際疫情仍持續嚴峻，苗栗縣配合中央政策自22日起，開放因外交、公務、洽商等工作需求需出國的18歲以上民眾，可於出國2週前接種，但仍應與第3劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。

衛生局表示，符合施打疫資格的民眾，請在接種時，除需攜帶健保卡、疫苗黃卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明及機票，以供接種單位核對身分。

衛生局指出，指揮中心公布目前國內已有108名兒童重症個案，其中63％是0到5歲幼兒，施打疫苗可增加保護力，免於重症風險。很多家長在等待嬰幼兒BNT疫苗，但BNT還在洽談簽約階段到貨時間未定，且要間隔3周和8周共打3劑，最快要3個月才能獲得完整保護力，而嬰幼兒莫德納只須接種2劑，可在1個月內完成。衛生局呼籲鄉親，苗栗縣自7月14日迄今，單日12歲以下孩童確診比例皆高於過全縣確診人數14％以上，而本縣5至11歲孩童第2劑疫苗施打率36.1％，尚低於全國平均40.1％，疫情多變，建議家中有年滿6個月以上小朋友施打疫苗。

縣長徐耀昌強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的各年齡層民眾應盡速施打，至本縣各新冠疫苗合約院所進行預約後施打。也請鄉親持續做好個人防護及配合防疫／檢疫規範，以維護社區健康安全。