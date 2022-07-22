1名在對向的駕駛目擊車禍大喊「唉唷、X邀、夭壽啊」並趕緊下車救人，影片曝光網友紛紛大讚該駕駛「好人一生平安」。（翻攝自爆料公社）

林志穎今（22）開特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區，準備到當地賽車場比賽時，不慎自撞分隔島號誌，車輛起火，父子倆被救出後送醫，車輛燒剩骨架，林志穎傷勢嚴重，臉骨碎裂、手臂骨折，兒子則輕傷；1名在對向的駕駛目擊車禍大喊「唉唷、X邀、夭壽啊」並趕緊下車救人，影片曝光網友紛紛大讚「好人一生平安」。

爆料公社曝光1名對向駕駛拍下的影片，只見特斯拉偏離車道後往機車分隔島燈桿撞，引擎蓋被撞彈開，整輛車晃動後卡在分隔島上，該名駕駛大喊「唉唷、X邀、夭壽啊」，隨即停車去救人；該名駕駛事後說，他當下救人不知道怎麼開特斯拉的門，是孩子自己開門，而林志穎的腳被卡住，後來由幾名工人、騎士合力拉出。

該輛特斯拉model x上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外。（翻攝照片）

1名在對向的駕駛目擊車禍大喊「唉唷、X邀、夭壽啊」並趕緊下車救人，影片曝光網友紛紛大讚該駕駛「好人一生平安」。（翻攝自爆料公社）

網友紛紛留言「好人一生平安」、「如果沒有人幫忙的話，真的會GG，所以當時幫忙的人真的是功德無量」、「出門遇貴人，感謝有你」；該輛特斯拉model x上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林志穎傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。