民進黨提名防疫指揮官陳時中參選台北市長，根據啟思民本基金會7月防疫民調，53.8％民眾對中央政府防疫不滿意，45.3％的民眾則表示滿意；另外，也有56.1％民眾不滿意前中央疫情指揮中 心指揮官陳時中的表現，42％民眾則表示滿意。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中在當防疫指揮官時，對台北市很不好，現在參選台北市長，就對台北非常好，根本是「判若兩人」。

根據香港媒體《中評社》報導，沈富雄表示，從該民調再作交叉分析，藍營的選民不滿意政府防疫，綠營的選民則非常滿意，防疫議題已高度政治化。而從這份民調看來，中立選民是站在國民黨這邊，這對藍營來說是好消息。

沈富雄指出，陳時中過去在防疫作為上最大的錯誤，就是轉型太慢，政策要轉向與病毒共存時，沒有足夠的資訊告訴民眾，傳染的速度有多快，以及中重症、死亡有多嚴重等等，因此目前民眾對防疫表現不滿意，可說是陳時中自作自受。

沈富雄指出，陳時中在當防疫指揮官時，對台北市很不好，因為台北市長柯文哲是他死敵。他現在參選台北市長，就改為對台北非常好，針對以前的「萬華破口說」道歉，但他以前從不承認講錯話，和現在可說是判若兩人。他甚至認為，國民黨台北市參選人蔣萬安對陳時中相關的回應，都太客氣；陳時中在這3年來講過的話、做的事，跟現在參選講的話是不是一致，應該是國民黨要針對陳時中來修理的重點才對。