桃園雲豹職業籃球隊深耕在地，休賽季與夢想體育學院合作，規劃為期3周的「擁豹夢想」夏令營，22日為第2梯次最後一天，剛加盟雲豹、又是桃園在地出身陳建銘，還傳授自己過去高中時期的體能訓練課表給學員們，為本階段劃下完美句點。

身為桃園人的陳建銘，在確定加盟雲豹後，首度參與活動化身教練，除在夏令營耐心指導小學員外，更特別傳授簡易版「松山式訓練」，讓小朋友收穫滿滿，他說：「這群小朋友對籃球都很有熱情，更願意學習，今天最後一天，我特別把以前在松山高中做的一些基礎體能訓練傳授給他們，也告訴他們，體能是在籃球比賽中相當重要的一環。」

本周在桃園新屋舉行的夏令營，也讓出身於彰化的羅振峰想起兒時回憶說：「上周在三重商工加開場感受沒那麼深，但這周來到桃園新屋，可能這邊離都市有一段距離，感覺小朋友們都很好教、很守秩序，看到他們也讓我想起我小時候，跟著阿嬤在鄉下生活，勾起我小時候的記憶也特別懷念。」

除了球員傾囊相授外，從小皆在桃園長大的電豹女安汝、小楓，更驚喜現身，在場邊看著小朋友們訓練，安汝說：「小朋友都很有活力、精力旺盛，讓我回想到小時候跟著家人一起出去玩。」小楓則說：「他們超可愛！一進球就熱烈歡呼，大家都很活潑，參加這個夏令營應該是他們最難忘的暑假。」

桃園雲豹隊將在下周一至周五，展開今年暑假最後一梯次的夏令營，屆時雲豹球員更將同樣拿出渾身解數來指導小朋友，雲豹雖然是新球隊，但為了深耕在地，在今年首度舉辦籃球夏令營，包含加開場、3個梯次都爆滿，未來更將持續在地化，端出更多讓桃園地區鄉親「豹有感」的活動。