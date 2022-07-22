國軍裝甲564旅24歲全姓士兵在退伍前13天被CM11勇虎戰車的砲尾環壓斃，家屬悲痛不已，質疑軍方訓練、要求給交代，對此，陸軍八軍團政戰主任樓偉傑坦承，「4個月的義務役不應操作高端設備」，而屏東地檢署也成立專案小組，釐清案情。

針對家屬質疑，當兵4個月也要執行戰車操作演練？對此，八軍團政戰主任樓偉傑指出，依現在的規範，4個月的義務役是不應該操作高端設備，士兵沒有受過相關訓練是不能操作的，而目前調查發現，全非該戰車的裝填手，所以他們也在調查為什麼全姓士兵會在車內。他向家屬喊話道，查明真相是軍方的責任，一定會給家屬一個解釋。

屏東地檢署發言人陳怡利指出，八軍團21日晚間報請指揮偵辦後，已指派檢察官成立專案小組，啟動各項調查，目前全案以「相」字立案，並囑託南投地檢署代為相驗，目前軍方宣稱是因機件異常而產生意外，但是否涉及人為疏失或故意行為等，都要釐清，這也被列為此次偵查重點，但這需要時間詳細調查。