中部首個銀髮人才資源中心落腳台中，22日正式啟用。（勞動力發展署中彰投分署提供／張亦惠台中傳真）

中部第一個「銀髮人才資源中心」7月22日在台中正式成立，勞動部長許銘春致詞時指出，台中市繼新北市及高雄市後成立全台第三個銀髮人才資源中心，希望能排除中高齡者及高齡者就業障礙，協助其續留職場穩定就業。

銀髮人才資源中心位於台中市北區中清路一段98號1樓，22日正式啟用，勞動部長許銘春、立委莊競程等人皆與會，該中心今年預計服務2萬3000名中高齡者及高齡者，同時強化轄區銀髮相關就業促進措施、建構銀髮友善職場環境，擴大提供銀髮者諮詢、交流、培育、創業及世代合作等相關服務。

勞動部部長許銘春致詞表示，在少子化與高齡化的影響之下，勞動力市場將出現勞動短缺與老化，而中高齡及高齡勞動力的延續，就顯得越發重要，勞動部2020年底正式施行「中高齡者及高齡者就業促進法」，希望企業能提供友善的環境，讓中高、高齡就業者可以持續留在職場、穩定就業。

中彰投分署長劉邦棟指出，為協助有意願重返職場的中高齡者及高齡者儘速就業，各就業中心皆提供專人一案到底的就業服務，近2年幫助近4萬6000名中高齡者成功就業，未來中彰投區銀髮人才資源中心更能增進與轄內銀髮資源單位的互動連結，建立銀髮服務資源網絡，擴大提供55歲以上銀髮族專屬的人才資源服務。

至於支持企業提供中高齡者及高齡者僱用機會的實際措施為何？劉邦棟說，包括透過企業輔導團針對人力資源彈性運用、職務再設計降低阻力、促進工作生活平衡等，今年以來已輔導124家企業建構友善職場，未來也會針對中高齡者及高齡者開辦更多元化的活動與措施，朝向提供專業、專責及專屬的銀髮人才服務努力。