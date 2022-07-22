中秋節落在9月10日，各家飯店業者已提前展開中秋月餅銷售戰，運用自家特色打造月餅禮盒。圓山大飯店連3年榮獲媒體評比冠軍肯定、並市場上大受好評的圓山中秋月餅寶盒系列再次登場，今年更在外盒上發揮新巧思，推出能播音樂的「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」及會發光的「圓山70祕境花園中秋月光寶盒」，即日起祭出早鳥優惠，26日前預購並完成付款，不限盒數享85折早鳥價，7月27日至8月25日預購並完成付款可享9折優惠。

圓山大飯店的月餅寶盒系列分別有經典廣式月餅的「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」及精緻桃山月餅的「圓山70祕境花園中秋月光寶盒」。其中的中秋音樂寶盒款，有轉動音樂寶盒的發條，悠揚演奏電影《第凡內早餐》的主題曲Moon River，浪漫樂聲洋洋盈耳；內含的月餅更是圓山國宴點心廚團隊用近70年廚藝打造的冠軍月餅，每盒4入，每顆口味都不同，有「蓮蓉雙黃」、「棗泥核桃」、「XO干貝」及「紅棗桂圓」。

「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」包含4款經典冠軍廣式月餅，也附贈圓山烏龍茶包6入裝，每盒1380元。（圓山大飯店提供）

中秋音樂寶盒款還搭配圓山70周年慶紀念茶罐，內裝圓山大飯店創辦人蔣夫人宋美齡女士送禮及招待賓客必備的圓山烏龍茶，款款經典。「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」廣式月餅4入裝，附贈圓山烏龍茶包6入裝，每盒1380元。

中秋月光寶盒款則是是圓山大飯店慶祝70周年推出的限量版禮盒，寶盒上蓋是壁畫、也是桌飾，開啟電源後亦可提升為夜燈，並以多層次剪影圖騰展現熠熠生輝的中秋滿月與圓山祕境花園盛開的花海，花好月圓的設計象徵闔家平安、團圓的節慶氛圍。

中秋月光寶盒款內含精緻桃山月餅，是圓山國宴點心主廚團隊特別以綿密細緻、入口即化的傳統日式桃山皮，搭配創意內餡展現美好生活儀式感，另外也同樣搭配圓山大飯店創辦人蔣夫人宋美齡女士送禮及招待賓客必備的圓山烏龍茶。「圓山70祕境花園中秋月光寶盒」桃山月餅6入裝，有「黑芝麻流心」「奶黃流心」「香濃栗子」「宜蘭金棗」「雪藏芋泥」及「柚香檸檬」口味，附贈圓山烏龍茶包6入裝，每盒1680元，全台限量7000盒。