嘉義市雙潭星光路跑活動將登場。（廖素慧攝）

嘉義市政府首次舉辦夜跑活動「2022嘉義雙潭星光路跑」將於8月27日開跑，有5K、10K兩條短距離賽道，適合親子共跑，市長黃敏惠期許透過此次夜跑的創新與突破，為嘉義市創造一個全新的城市運動品牌。

2022嘉義雙潭星光路跑活動22日在嘉義市政府舉行記者會，由嘉義市副市長陳淑慧、市府教育處長林立生、全統體育用品余俊芳總經理及嘉義市運動i臺灣2.0代言人朱婕瑀、鄔心語共同主持起跑儀式。

市長黃敏惠因確診居家照護中，透過視訊表示，感謝全統體育用品團隊長期推廣運動，帶動城市運動產業的蓬勃發展，此次星光路跑活動分為5K、10K兩條短距離賽道，適合親子共跑，飽覽蘭潭及仁義潭雙潭風光，希望透過此次創新與突破的夜跑，為嘉義市創造一個全新的城市運動品牌。

陳淑慧表示，嘉義雙潭星光路跑將於8月27日啟動，有別於其他城市路跑在清晨起跑，是傍晚起跑，夜跑物資一應俱全，賽事路線有坡度具挑戰性，值得路跑愛好者來嘉挑戰兼旅遊。

林立生表示，此次夜跑賽事特別設計專屬嘉義市的運動品牌識別LOGO、夜跑螢光棒與夜光夾等多樣夜跑的物資，提高嘉義市城市路跑活動的識別度，下半年還有第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動，精采可期。

記者會上有流行舞蹈、音樂活力開場，模擬當日夜跑熱血的氛圍外，並有搭配夜跑的時尚伸展台，用時尚走秀的方式來展示這一次嘉義市獨家的文創物資，展現嘉義市的設計力。