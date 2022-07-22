嘉義縣長翁章梁（中）22日啟動社區藝術季下鄉。（廖素慧攝）

嘉義縣社區藝術季活動前藝文團體精彩演出。（廖素慧攝）

嘉義縣社區藝術季活動下鄉演給在地人及遊客看個精采，7月29日至8月14日每周五至周日晚間，連續3周將在9個鄉鎮登場，縣長翁章梁22日宣布藝術季活動有國內外演藝團體專業精湛的演出，絕無冷場。

翁章梁表示，7月29日起社區藝術季從水上出發、30日到有「蘭花之鄉」的大林、31日再到宗教文化興盛的新港，分別「墨西哥民謠樂舞團」、「英國旋風搖滾樂團」以及玻利維亞的「美洲。J.安地斯樂團」。

8月5日在「柿子之鄉」番路鄉、6日到有天空走廊的竹崎公園、7日走訪梅山鄉的全台最高太平雲梯吊橋，有鄒族最資深的音樂團體「凡塵天籟樂團」以及4位鄒族女團「吉他樂團」演出，還有「美洲 Buggie Blues」、巴西「拉丁森巴樂舞團」、甘比亞「非洲鼓舞團Manjago」。

8月12至14日在六腳、鹿草、義竹，有巴拉圭拉美騷莎樂舞團、蔡興國玻利維亞印加樂團、法國環保打擊樂團，也安排台語歌手向蕙玲、蔡義德接力演出，展現各鄉鎮藝文特色。

縣府文化觀光局表示，今年約400萬元經費辦理社區藝術季活動，限於經費，優先到藝文資源缺乏的9個鄉鎮巡迴演出，明年會持續推展藝 術季活動下鄉。

翁章梁表示，社區藝術季活動適逢暑假，縣府搭配中央的國旅補助，推出自由行住宿送千元Q碰券、團體旅遊補助每人補助300元等優惠措施，到嘉義旅遊體驗生態、農村、人文及山海區秘境美景，晚間參與在地社區藝術季，是高CP值的旅遊。