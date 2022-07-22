台灣不乏美女和網紅，想要出名就必須有個人特色，近日有網友就點出一位「實力派女神」，讚稱她是唯一不靠「奶」，而是靠才華爆紅的，直呼「到底哪個（女神）打得贏啊？」

有網友在Dcard發文，以「不靠奶的只有黑嘉嘉吧」為題，認為她是真正靠自己才能和非凡氣質，「讓人感覺像仙女」，反觀一直出「賣奶寫真集的『女神』，還有那種講希望自己奶小一點、不想只靠奶紅的」，直言若把這些所謂女神拿去對比黑嘉嘉，「到底哪個打的贏阿？」

貼文一出也獲得不少網友迴響，「女生也很喜歡她欸，很有氣質、講話也很可愛，重點是有實力真的很厲害」、「她好適合當明星，氣場可以」、「一定黑嘉嘉贏的啊，光氣質就直接屌打了，有夠仙」、「她真的有夠漂亮，看一次就愛上的那種」。

網友也點名郭書瑤和泱泱。(圖／取自臉書)

還有網友指出黑嘉嘉也是有身材，「人家E奶耶，要靠奶也是很有本錢的」，讓大家都驚呼「更尊敬了，有本錢靠奶但不靠奶，真的清流」、「真的是天選之人了」。此外，也有人點名其他女神，直言「泱泱也不錯呀，喜歡的是她傻傻又真誠的氣息」、「郭書瑤我覺得也很厲害啊！雖然當初是靠廣告露奶紅的，但不靠奶也紅到現在」。