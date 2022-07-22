國民黨前祕書長、先嗇宮董事長李乾龍與宗教界舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」，祈願亡者安息、生者蒙福。(黃福其／攝)

新冠肺炎疫情未退，為護國祈福、撫生慰亡，財團法人先嗇宮董事長李乾龍、中國宗教徒協會理事長明光法師集結10大宗教團體，7月30日起一連三天在新北市三重先嗇宮舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」。李乾龍表示，透過三天集結各教派的法會，祈願亡靈安息、生者蒙福，若有親友不幸因疫情往生的民眾，歡迎向先嗇宮免費登記，讓亡靈接受三天法會超薦。

去年新冠肺炎疫情爆發後造成染疫及施打疫苗致死者逾千人，台鐵太魯閣號事故也死傷慘重，時任國民黨祕書長兼宗教事務委員會主委的李乾龍，在去年8月中旬即邀集國內宗教界人士，共同為死傷者點燈祈福，在先嗇宮舉辦三天法會，為死難國人超薦祈福。

今年李乾龍、明光法師再度發起，集結中國佛教會、中國宗教徒協會、中華民國一貫道總會、省道教會及中華民國道教法師聯合會、中華民國牧師協會、軒轅教、中華天德聖教總會、天帝教總會及中華神農大帝協進會、理教總公所等10大宗教團體聯合舉辦，於7月30日到8月1日在先嗇宮舉辦祈福暨超薦法會。

先嗇宮上午舉辦活動記者會，包括李乾龍、明光法師、一貫道總會副祕書長黃德勝等宗教代表與會，新北市議員王威元、市府民政局宗教禮俗科長賴小萍及三重區長陳奇正等也出席，一起點燈祈福。明光法師還寫下「和瘟平安，護國吉祥；逝者靈安，生者康泰」16字為活動註解，表示明年將續辦法會。

李乾龍說，疫情已造成8000多位國人死亡，新北市人口最多，也有1800多人不幸亡故，這次活動主要為疫情往生者舉行三天超薦法會並為全民祈福，除設置總牌位，也為全市29區安排牌位。開幕第一天將由佛教界五位大法師主法主持灑淨及午供。歡迎十方各界參與祈福，祈求陰陽兩利。三天法會將由各宗教團體輪流誦經祈福。最後一天由先嗇宮道經團主持普渡施放燄口。

剛解除確診隔離的新北市議員王威元除感謝先嗇宮及各教派舉辦莊嚴法會要撫生慰亡，並表示，七天隔離期間最令他無法接受的是民進黨徵召前防疫指揮官陳時中參選台北市長，因為疫情在陳時中指揮下，缺疫苗、缺快篩，死了那麼多國人，讓他有很深的「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」之感，希望藉由法會能讓亡靈莊嚴安息、撫慰生者心情。