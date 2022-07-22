因車禍現場旁邊就是工地，約莫5名工人見狀趕緊衝到車輛旁拖出2人，據悉林志穎被拉車後5秒駕駛座就起火，相當驚險。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

林志穎今（22）駕駛特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區，不慎自撞分隔島號誌，車輛隨即起火，父子倆所幸被路人拉出車外，車輛燒剩骨架，林志穎傷勢嚴重，臉骨碎裂、手臂骨折，兒子則輕傷；因車禍現場旁就是工地，約莫5名工人見狀趕緊衝到車輛旁拖出2人，據悉林志穎被拉出車外後5秒駕駛座就起火，相當驚險。

臉書「記者爆料網」曝光多段影片，其中1段影片中，駕駛目擊林志穎的特斯拉撞擊分隔島號誌後起火燃燒，一旁工地的工人見狀趕緊上前救人，先是將副駕駛座的兒子救出後，再將腳卡住的林強行拖車，影片中可見約莫4、5名民眾圍在特斯拉旁邊救人，還有人在路中央協助指揮交通。

因車禍現場旁邊就是工地，約莫5名工人見狀趕緊衝到車輛旁拖出2人，據悉林志穎被拉車後5秒駕駛座就起火，相當驚險。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

因車禍現場旁邊就是工地，約莫5名工人見狀趕緊衝到車輛旁拖出2人，據悉林志穎被拉車後5秒駕駛座就起火，相當驚險。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

目擊者表示，該輛特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向上午10點50分行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林志穎傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。