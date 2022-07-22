中國國家主席習近平今向斯里蘭卡新任總統維克勒馬辛哈致賀電，強調相信在維克勒馬辛哈領導下，斯里蘭卡定能克服暫時困難、推進經濟社會復甦進程。他高度重視兩國關係發展，願為維克勒馬辛哈和斯里蘭卡人民的努力，提供力所能及的支持和幫助希望雙方鞏固政治互信，推動兩國戰略合作伙伴關係不斷向前邁進。

斯里蘭卡由經濟危機而引發社會及政局動盪，總統、總理日前迫於民眾壓力相繼下台，強人總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）更匆忙搭乘軍機逃亡國外。