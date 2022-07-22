龍潭警方昨晚上門查獲4桌正在賭，現場負責人、員工與賭客共20人全送辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭警分局日前接獲民眾檢舉，一間台灣麻將協會疑有違法賭博情事，警方成立專案小組調查，經多日埋伏、監控與蒐證，發現確有以籌碼兌換金錢行為。昨晚大批警力前往搜索，查扣抽頭現金、籌碼資金、賭具等，訊後將負責人、員工與賭客共20人，全依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警分局指出，日前接獲民眾舉報疑有麻將協會私下違法聚賭，立即成立專案小組調查，發現龍潭中豐路上ㄧ間由劉男所經營的台灣麻將協會，不僅出入複雜，附近還架設多支監視器，警方連日監控蒐證後向法院請得搜索票，昨晚一舉攻入查獲4桌正在賭博，當場逮捕清查。

現場查扣抽頭現金約2.6萬元、籌碼賭資122.6萬元以及賭博器具1批等證物，訊後將50歲劉姓負責人、54歲蔡男、43歲李男、2名員工與15名賭客共20人，全依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，另函報桃市府依規定撤銷執照。

經警方了解，該協會對外聲稱，來打麻將每小時只收60元場地費，但實際上賭客入場後，店家會先發與新台幣等值的6000元籌碼，每將前4名自摸的賭客，需將100點籌碼放在抽頭桌，且規定至少要玩2將，因此每桌至少會抽800元，待2將結束後，賭客會拿籌碼至櫃檯換現金或補貼差額。

警方清查賭場帳冊發現，即使正經歷疫情期間，該協會每月收入仍高達60至70萬元，一年有近千萬收入。龍潭警分局長蔡坤益表示，警方秉持查緝賭博決心，要求員警積極查緝，杜絕社會治安毒瘤，淨化轄區治安。