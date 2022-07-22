根據勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）就業服務資訊整合系統統計，2022年6月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬4,702人，較上月增加7.49％，新登記求才人數總計9萬9,181人，較上月增加1.24％，求供倍數為1.53倍，較上月減少0.1，平均每一位求職者有1.53個工作機會。

從這一期的新登記求才人數行業來看，月增幅最高的為支援服務業，6月來到6,035人，增幅高達23.69％，值得注意的是，因應暑假到來，批發及零售業者新登記求才人數1萬3,355人，增幅7.47％，為近三個月新的新高；但包括醫療保健及社會工作服務業、製造業、住宿及餐飲業都出現新登記求才月減的情況。

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