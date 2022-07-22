侯友宜與學童一同體驗SUP運動，推廣北海岸運動觀光。（王揚傑攝）

新北青春山海線擁有豐富的運動觀光資源，位於青春山海線的金山中角灣，打造全台首座的海上運動中心，提供多元的水上運動服務，新北市長侯友宜今（22）日與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，到金山中角灣一同體驗SUP運動，推廣北海岸運動觀光。

侯友宜表示，新北市有16座國民運動中心，數量全國第一，2019年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，設置運動天幕和健身中心，目前完成36處運動聚點，其中之一就是結合優美的青春山海線，在金山中角灣打造的首座海上運動中心，面山向海的天然運動吧，提供多元的水上運動服務，今年底還會再增加9聚點，4年總共設置45處運動聚點，提供民眾更完善的運動服務。

經專業教練講解及指導後，侯友宜被安排和中角國小的一位學童乘坐同一塊槳板，侯打趣問小朋友：「你會保護我的生命安全嗎？」小朋友很有把握大聲答：「會！」引來全場笑聲不斷。

體育處表示，夏日消暑的首選就是水域活動，金山中角灣位處絕佳場域，串連中角國小及中角灣衝浪中心成為衝浪運動教育園區，提供戶外練習的場域，營造衝浪體驗的情境空間，除了三級學校向下扎根的安全水域活動教育之外，每年夏天也推出各種水域活動體驗，超過2000個免費名額，提供專業教練服務，初學者也可以輕鬆享受水上運動的樂趣。