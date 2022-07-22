韓劇《非常律師禹英禑》最新第8集揭曉禹英禑的生母之謎，感情線上也有大躍進，收視率在韓創下全國13.1％、首都圈15.0％的新記錄，更以1週的時間在全球累積4558萬的觀看時數，再度蟬聯Netflix Top10非英語影集排行榜冠軍。主演群朴恩斌、姜泰伍、姜其永也在百忙之中透過Netflix表達對全球粉絲的感謝。

女主角朴恩斌生動揣摩這個具有自閉症類群障礙（ASD）的律師「禹英禑」，不僅特地轉換講話聲線、改變走路姿勢，甚至連手指頭都有戲，被問到這次的角色與過去有何不同時，她表示這次專注於禹英禑真誠的心，如果是採取謹慎或防衛性高的姿態，這様會限制住英禑的可能性與個性，所以她嘗試多樣不同的方法與選擇來表達英禑這角色的心境，並透露因為英禑是個充滿熱情與勇敢的人，自己也從中學到了很多。

姜泰伍「反撩」朴恩斌讓螢幕前的觀眾心跳跟著飆到破表。（Netflix提供）

姜泰伍飾演在禹英禑身邊默默保護的「李濬浩」，到了本周第終於有了重點突破，儘管是英禑主動想要觸碰對方，並以自己的心跳來確認是不是喜歡濬浩，沒想到卻被「反撩」問：「妳一定要觸摸到我才能確認嗎？」又追加「這樣我好失落」讓螢幕前的觀眾心跳跟著飆到破表，姜泰伍坦言李濬浩是個被動的角色，但自己為了適當地傳達情緒，也在眼神和表情上花了不少功夫，以「不能太多也不能太少」的方式來表達內心許多情緒。

姜其永飾演暖心且有主管擔當的律師「鄭明錫」，他坦言演出前最擔心自己是否能完美詮釋擁有14年經驗的資深律師，因為必須熟悉法律知識或專業術語，且以專業人士的身份來傳達，他為了演出角色的個性，拍攝時甚至會改台詞即興演出，不過話鋒一轉又逗趣地說若是跟朴恩斌相比，自己根本不算什麼，因為朴恩斌除了法律專有名詞，還有一頁又一頁的鯨魚知識，最後他謙虛感謝「汪洋」律師事務所團隊幫助自己成為一名優秀的資深律師。

姜其永飾演暖心且有主管擔當的律師「鄭明錫」。（Netflix提供）

這次在Netflix的好成績，3位演員都相當開心，朴恩斌感謝能在這麼多人支持下完成拍攝，還能擁有一起來探索「英禑世界」的全球觀眾，並說「歡迎來到『英禑世界』」，希望大家一定要支持到最後。姜泰伍表示不僅在韓國，能在海外也深受歡迎，讓他深感榮幸與感動。姜其永則因該劇能溫暖到全球粉絲們的心而感動不已，尤其是原本處在艱難時期感到筋疲力盡，因為《禹英禑》而感受到力量的粉絲們，並預告接下來的內容會更精彩，請大家一定要看到最後。

本周第7、8集的故事儘管是在描述昭德洞居民團結起來打集體訴訟官司，想阻止政府興建貫穿該地區的高速公路，這場訴訟也讓禹英禑與生母太守美（陳慶飾）相遇，原本太守美因禹英禑的優異表現而想要挖角，但禹在得知太其實是自己生母之後最終拒絕了邀約，這段母女相認的劇情逼哭許多觀眾。粉絲們期待的禹英禑和李濬浩（姜泰伍飾）感情線部分在本週也有重要進展，在禹確認自己對李的心意後，2下來會再如何發展也備受期待。

陳慶得知朴恩斌是自己親生女兒的反應，反應逼哭網友。（Netflix提供）

第9集預告中驚喜見到《D.P：逃兵追緝令》具教煥登場，具教煥與朴恩斌均屬同一家經紀公司，他將在劇中飾演兒童解放軍總司令，究竟會是何種官司纏身也讓粉絲們好奇不已。《非常律師禹英禑》每週三、四晚間9點半在Netflix獨家與韓國同日更新。