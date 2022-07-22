彰化縣花壇國小管弦樂團曾獲全國第一名和彰化縣四連霸，武術隊掄拳擊鼓也「走路有風」；花壇國中則廣開多元社團，永靖國小國樂社團年年摘下下縣賽第一、第二，還曾獲得中區決賽第一名，3校攜手，22日在員林演藝廳舉辦「Summer of Play夏日藝遊」校際交流觀摩聯合展演，帶來視聽覺饗宴，還有摸彩和大合照，留下難忘的夜晚。

花壇國小校長卓訓德表示，期盼這場夏日音樂饗宴，帶給大家聽覺震撼，顯現學生在多元教育中，音樂陶冶面向的成果。開場曲由全國鼓王大賽的鼓王花壇國小太鼓隊揭開序幕，帶領大家進入這場中西樂合併的夏日音樂饗宴。

花壇國小管弦樂團曾獲全國第一名及彰化縣四連霸，今年3月又成立新樂團，擔綱彰化縣自然生態教育中心特展開幕演奏，廣受好評。另外，武術隊能舞獅、也能表演傳統拳法、長棍、短棍等。舞蹈社、心靈太極社及肢體開發戲劇社，也都有很好的表現。

永靖國小國樂社從2002年參加比賽，不論是絲竹室內樂比賽，或是大團的合奏比賽，每年度皆獲得彰化縣優等第一名或第二名，代表彰化縣參加全國音樂比賽中區決賽，亦獲得優等，還曾獲得全國中區決賽特優第一名。

花壇國中廣開多元社團，培養多元人才，此次由管樂隊、熱門音樂創作社、韓風熱舞社、扯鈴團隊演出，展現同學們多才多藝的一面。