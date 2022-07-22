侯友宜與民眾一起體驗傳統牽罟捕魚技法。（王揚傑攝）

北海岸金山萬里區域有著綿長沙岸，早期為先人牽罟捕魚的魚場，漁民以「螺」聲為號，螺號響起即各就各位站在漁網的兩側聽候船夫指示拉網，在齊心協力下一步一步後退將漁網拉上岸迎接漁獲豐收，新北市金山區公所和萬里區公所藉由連續舉辦牽罟活動，免費讓遊客體驗傳統的捕魚技法，也帶動北海岸觀光與住宿人潮，新北市長侯友宜今（22）日也親自到場體驗。

侯友宜表示，牽罟活動在北海岸已有多年歷史，因人口外移、居民老化及技術斷層等因素影響，這種需要大量人力的牽罟已停滯多年，而當地耆老憂心這種早期捕魚技術及文化因無法傳承而逐漸消逝，新北市政府利用活動方式將這捕魚技法轉為民眾參與的體驗，不但順利延續這傳統技藝文化，也帶動本地觀光和住宿人潮。

金山區長廖武輝表示，下寮海灘有絕美的海岸線及豐富的海洋資源，利用牽罟文化活動不但使民眾對於海洋保育及永續利用更一步的保育意識，也讓在地漁村藉由觀光活動活絡起來，讓更多民眾認識更深度的金山萬里。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，感謝新北市政府對於北海文化的重視，牽罟活動不但能建立人與人之間合作精神、藉由牽罟活動也帶動北海岸旅宿業的住宿率成長和帶動區域經濟發展，希望牽罟活動能持續傳承下去讓更多民眾能體驗。