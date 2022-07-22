曾國城和黃嘉千再度攜手合作舞台劇，表現相當專業。（粘耿豪攝）

竇智孔（左起）、詹姆士、曾國城主演的舞台劇，今日首演。（粘耿豪攝）

黃嘉千和范乙霏有不少對手戲。（粘耿豪攝）

果陀劇場全新大製作音樂舞台劇《摘心米其林》，今日(22日)於臺北表演藝術中心大劇院舉辦總彩排記者會。有著「電視圈公務員」稱號的為曾國城，這是今年度接演的第３部舞台劇，將往「舞台劇公務員」邁進。而這次更與多年好友，也是第一次挑戰舞台劇的詹姆士同台飆戲，曾國城表示 ：「和多年老友，同時也是美食節目的最佳戰友詹姆士同台，真是太驚喜了！」

嗆辣系網紅 Alizabeth 娘娘，第２次演出舞台劇，深獲導演梁志民稱讚，表示娘娘是繼張雨生之後第一位首次開排就丟本（背完台詞）的演員。Alizabeth 娘娘特別分享：「當初梁志民導演來找我時，我覺得很莫名也很驚訝，因為我就是個拍影片亂講話的網紅，又是個泰國人，真的很謝謝導演願意給我這個機會！」

這次她將詮釋姿態高貴的城市大家長，她也聽取舞台劇前輩黃嘉千建議：「找一位符合角色的真實人物去觀察跟揣摩」，因為不熟台灣政治人物，所以上網找了泰國某女市長來觀摩，希望能把劇中市長一職的舉手投足都能發揮到位。而劇中她不僅要振興經濟、大展美食評論的長才，此外還要喬婚事，直呼實在太忙碌，自稱自己是「喬市長」管很大！

而與網紅 Alizabeth 娘娘同為美食愛好者的黃嘉千，在本劇中飾演餐館美艷老闆娘費歐娜，對於將主演美食音樂舞台劇，她笑稱深怕變胖：「這次合作對我來說最大的挑戰是拒絕〝吃〞這件事情，城哥跟詹姆士都是十分懂美食的人，介紹的食物真的是完全沒有地雷，每次排練大家吃得很開心的時候，我就是要極力克制自己。這次演出將我最愛的美食與舞台劇結合，又與這麼多熟識的好友在台上演出，非常期待。」

型男主廚主持人詹姆士把舞台劇處女秀獻給《摘心米其林》，在劇中他飾演一位海歸名廚拉法葉，也是曾國城飾演的胡立歐，視為眼中釘的競爭對手。詹姆士透露雖然角色跟他本來的身分都是大廚，但加上時空背景、人物情感、舞台劇情節事件的設定，拉法葉與詹姆士是完全不一樣的人，要將角色的骨肉長出來，是一件非常困難的事。

而老婆在這方面給了很大的協助。詹姆士笑稱：「我跟老婆都非常喜歡看戲，她先前也有演過舞台劇，在這方面(演戲)她是我的前輩，我每天回家都跟老婆一直練習對詞，甚至她還要求我每天要花一小時以角色的身分去煮菜，這些練習對我都非常有幫助！」在歷經將近三個月全心投入的練習，他將帶著滿滿的戲劇養分，站上台與觀眾見面，詹姆士分享：「我看果陀的戲有超過十年，一直在台下看戲的我，這次終於有機會站上舞台。過這些日子的排練，我更深刻體會到〝演〞一齣舞台劇有多麼困難。」

男星竇智孔與劇場甜心范乙霏繼《吻我吧娜娜》第二次成為舞台情侶，在劇中飾演一對不受雙方家長祝福的愛侶—李奧納多與貝拉。

李奧納多為一名喜愛音樂的自閉症少年，為了詮釋特殊的人物設定，敬業的他花了許多時間上網查資料看影片，從中觀察並作角色功課，日前排練時，工作人員誤以為他身體不舒服，原來是他將自閉症患者可能症狀之一的臉部抽動呈現在演出裡，讓大家大讚演技超細膩。

竇智孔表示：「這是我跟果陀合作的第四齣劇，最難的當然是要詮釋自閉症的角色設定，另外就是要將情竇初開的感覺呈現出來，要找回談戀愛的感覺要花一些時間準備！」

貝拉為一名熱愛佛朗明哥的失親少女，范乙霏為戲帶著舊傷苦練舞，甚至於排練時間外，運用私人時間聘請一對一授課舞蹈老師，舞台上大展美麗舞技，她受訪表示：「佛朗明哥真的給我很多的感受，教我直面內心的恐懼，在巨大的挫敗和沮喪中學習接受每個當下的自己。對於人生總是天馬行空飄來飄去的我，也意外地因為佛朗明哥的精神，練習如何在生活中向下紮根。希望來看戲的每一位觀眾，都能喚醒自己的初心，勇敢活出真實的樣貌。」

果陀劇場2022全新製作音樂舞台劇《摘心米其林》，時空背景設定在1920年的西班牙塞維亞，由華人重量級導演梁志民、協同劇作家陳樂融擔任編劇及作詞、及音樂製作人陳國華負責作曲，期盼以熱情歌舞、絢麗繽紛的舞台氛圍，在後疫情時期讓每位觀眾，感受最動人的劇場藝術。

《摘心米其林》將於07／22-24 臺北表演藝術中心 大劇院 （2022北藝開幕季）、07／30 臺南文化中心、10／22-23 新竹竹北演藝廳、10／29-30 高雄文化中心至德堂美味登場。好評再加演12／16-18臺北國父紀念館，臺北加演場於7／25全面啟售，購票請上www.tixfun.com。