屏東空中嘉年華22日在恆春機場正式啟航，一連3天讓民眾享受超輕航機同乘體驗。（謝佳潾攝）

屏東空中嘉年華22日在恆春機場正式啟航，一連3天讓民眾享受超輕航機同乘體驗。（謝佳潾攝）

屏東空中嘉年華22日在恆春機場正式啟航，一連3天讓民眾享受超輕航機同乘體驗。（謝佳潾攝）

屏東空中嘉年華22日在恆春機場正式啟航，一連3天讓民眾享受超輕航機同乘體驗。（謝佳潾攝）

屏東空中嘉年華22日在恆春機場正式啟航，由縣長潘孟安搭乘超輕航機帥氣進場拉開序幕，遊客除可一連3天享有超輕航機同乘體驗外，後續連3周末還有遙控無人機、沈浸式機械手臂VR體驗等活動，從空中視角俯瞰南台灣之美。

潘孟安指出，縣府團隊一直很積極恆春機場的活化作業，多年前也談妥了國外包機航權，不料因疫情影響，境外受到很大的管制，因此停擺一段時間，不過其他活化計畫仍持續進行，此次在民航局的協助下，即發揮巧思結合超輕航機達到活化目的。

潘孟安說，屏東空中嘉年華是今年夏天全台唯一的超輕航機同乘體驗活動，足見它的特別處，縣府目前已與民航局取得部分共識，在後疫情時代先開啟國旅市場，以避開國軍演訓、颱風及落山風等時間，將超輕航機共乘體驗發展成常態性活動，而國外包機作業待邊境開放後，會以專案積極執行。

潘孟安說，民眾除可於22至24日在恆春機場享受超輕航機同乘體驗外，室內還有免費又超逼真的飛行模擬器，讓民眾感受駕駛飛機的快感，現場也準備DIY手擲機讓民眾帶回家，也能讓爸爸媽媽和小朋友親子同樂造飛機。

交旅處長黃國維指出，屏東空中嘉年華是22日起至8月14日止，活動連續4個周末相當熱鬧精彩，繼恆春機場的超輕航機體驗後，7月30至31日移師高樹鄉屏東智慧農業學校，舉辦教育論壇及無人機專業課程。

黃國維說，8月6至7日則又移到屏東縣遙控無人機飛行場，屆時有精彩的定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗，最後8月12至14日連續3天在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV表演、教育論壇及沈浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場。