國民黨立委賴士葆。（資料照片）

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲爭議，民進黨副祕書長林鶴明昨強調，「不認為台大可以直接認定是抄襲」。對此，國民黨立委賴士葆認為，這樣語帶恐嚇威脅調查小組，對學術和學者都是侮辱；更痛批是黨政髒手繼續干預蹂躪台大！

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲爭議，民進黨副祕書長林鶴明昨強調，論文案一定會被對手攻擊，但他不認為台大可以直接認定是抄襲。

林鶴明21日接受廣播專訪表示，參選人的學經歷本來就會被檢驗，若還有質疑，林智堅會再提證據。面對台大未來審查後若認定抄襲，民進黨將如何處理？他認為，如果台大在沒有說服力之下做出這樣的判決，說不定還會幫候選人加分。

林鶴明強調，只要把過程還原，他不認為台大可以直接認定是抄襲；屆時台大若未依客觀事實審定，那就加分更多。

對此，國民黨立委賴士葆認為，這樣語帶恐嚇威脅調查小組，對學術和學者都是侮辱；更痛批是黨政髒手繼續干預蹂躪台大！