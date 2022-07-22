櫃買中心今（22）日下午召開第10屆第14次董事、監察人聯席會議，會中通過進典工業公司（6843）股票上櫃申請案。

櫃買中心統計，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有：宏碁資訊、數泓科、君帆、奇鈦科等四家公司，進典公司上櫃案獲今日櫃買中心董事會通過後，待核發同意函。

至於待排定審議上櫃案有：長佳智能、精拓科、虎門科技、伯特光、華豫寧、天擎、巨有科技、保勝光學等八家公司。