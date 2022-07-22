下半年景氣不確定因素攀高，多家科技廠商啟動庫藏股救市，依據交易所規定買逾三億元必須依法公告買回進度，繼國巨（2327）七個交易日買回逾千張自家股票之後，CCL大廠聯茂（6213）也買逾6,000張庫藏股，相當於執行進度達64％，買回速度均堪稱超前。

根據聯茂公告，已經砸下4.69億元買回庫藏股6,400張，買回均價為73.26元；聯茂22日收盤價為74.9元，對照聯茂預計買回1萬張庫藏股計算，相當於執行進度已經突破六成。

聯茂本次庫藏股自7月8日起至9月7日為止，據此計算，聯茂僅花11個交易日就買逾6,000張自家股票，距離9月7日仍遠，聯茂的庫藏股買回進度堪稱超前。

不過外資不買單聯茂庫藏股，22日以消費性電子疲弱，將壓抑銅箔基板（CCL）為由，調降三檔CCL股的目標價，其中聯茂目標價被降至65元，尤其聯茂持續在中國大陸進行擴產，需求無法跟上產能，恐將衝擊稼動率。

聯茂江西廠的擴產進度仍依照原定計畫，第三期產能將以每月120萬張為目標，預計第二季開出30萬張，2023年第一季之前可望全數擴建完成。

而今年二度啟動庫藏股的國巨，日前也公告第一波庫藏股買回張數，達1,323張，對照國巨預計買回1.1萬張自家股票計算，相當於僅花7個交易，庫藏股執行進度就達12％，買回平均價位為321.66元，與今年第一波庫藏股買回平均價位相較395.08元相較，高出19％。

國巨第十六度庫藏股計畫則自7月12日至9月11日止，預計買回1.1萬張自家股票，買回價格區間為304～531元，買回股份總數占公司已發行股份的2.02％，預計買回張數為前一次庫藏股的二倍。