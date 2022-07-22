面試時到底應該不應該據實以告？有網友發文表示，孝順的友人曾為了照顧家人留職停薪，但沒想到這卻成為友人面試台積電的絆腳石，最後未能被錄取，也讓感到他疑惑，究竟如何回應才適宜，對此，也有網友給出答案。

一名網友日前在PTT上代友發文，表示友人先前在一間公司穩定工作近5年，但因為父母健康狀況欠佳，所以他選擇留職停薪一年在家照顧兩老，最近父母身體逐漸好轉，也能夠自行前往醫院回診，友人打算轉換跑道去台積電面試。

起初，面試過程相當順利，友人和主管雙方氣味相投、無話不談，只是當聊到「留職停薪」時，友人認為應該據實以告，沒想到一切卻瞬間變了調。主管問「如果父母狀況又不好，復發呢？」友人不假思索地回答「還是會請假照顧父母」，結果就沒被錄取了，讓友人不禁納悶，面對這樣問題，「展現孝道不行嗎？」。

網友代友上網徵詢意見，果然有人給出不錯的回應。（圖／擷取自PTT）

貼文一出引起網友熱議，許多人看了這樣的面試表現直搖頭，「面試就是來演戲的啊…」、「沒有不行，換做你是面試官，你會錄取他？」、「隱惡揚善，不要說會扣分的事情」、「連面試都不會掰，不會上也是活該」、「主管不喜歡潛在頻繁請假的員工」。

除此之外，也有網友分享能夠解套的方法，獲得眾人好評，直說「有神快拜」，他認為，面試時要誠實，但同時也要提出面試官能夠接受的方案，例如，「只有幾天的情況是用請假的，時間長的話會請看護來照顧」、「自認有一點年紀了，工作已經沒辦法像年輕時隨心所欲，如果能進到貴公司，相信這裡的待遇一定足以負擔看護費用，有專業的照護人員，我也能安心工作，供參考」。