風田不喜歡女朋友在外面穿太性感。（中天綜合台提供）

趙正平強調自己火爆脾氣的形象都是人設。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》下周一（25日）晚9點播出「談戀愛的眉角要注意！！踩到這些雷包行為就出局」，主持人風田坦承自己就是「戀愛雷包」，「我很愛管，我不喜歡女朋友在外面穿太性感，她出門前我都會檢查。」這行為讓同場女來賓都覺得很有壓力。

不過，趙正平認為這是愛的表現，「像我女友絕對不能跟任何男人講話，因為跟別人講話就是給別人機會，我交的女友都很漂亮，我當然要斷掉她的那些關係。」不過自認是「渣男吸引機」的安心亞，認為渣男比控制狂更可怕，「我看過手機裡面，有跟別的女生私密對話，譬如說『妳的牙套觸感很好』之類的。」

聊到渣男話題，Nono立馬指控綠茶：「我們去關島參加康哥的婚禮，綠茶就說晚上帶我們去夜店，我們跟他說約一些妹去吃東西，他就去搭訕人家，但我們等了1個多小時就先回飯店，隔天早上他才出現。」綠茶則解釋：「那時候越聊越好玩，我忘了哥哥們的存在，我就去別的地方玩了。」

只是這解釋，連趙正平都聽不下去：「我之前還很欣賞你，但你這種行為，我很唾棄你！」風田也加碼爆料：「他本人雷，他的另一半更雷！我遇過他的前女友，他們在我面前親親摟摟，但親密互動的過程，他前女友一直看著我，有種勾引人家的感覺，很可怕。」

愛生氣，也被眾人認為是NG的戀愛行為之一，儘管趙正平強調自己火爆脾氣的形象都是人設，但錄影來賓卻抱有懷疑，阿Ken則替他說話：「我認識趙哥這麼久，他私下沒發過脾氣，你如果要他發脾氣，是要付他通告費的。」風田也補充：「我很常被趙哥打，但每次被打的那個晚上，他都會打電話跟我說對不起。」趙正平提到自己在交往過程，會跟另一半生氣的原因都是因為對方約會遲到：「有些遲到1小時以上，理由又一大堆，所以通常遲到超過3次以上的女生，我就不會交往下去，因為妳不在意我們的約會。」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。