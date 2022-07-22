橋本愛（右）在劇中造型多變，讓中村蒼直呼「帶著困惑演下去」。（friDay影音提供）

踏入演藝圈近14年，橋本愛終於有了首部在黃金檔時段主演的戲劇作品，在新劇《家庭教師寅子》中大玩角色扮演，首集有個「從牆壁旁邊窺視」的橋段，讓她忍不住自窺：「一度誤以為自己是『家政婦三田』上身？」

該劇出自曾寫過《女王的教室》、《家政婦女王》、《過度保護的加穗子》等話題日劇的知名編劇家遊川和彥之手，故事描述一個傳說中號稱上榜率百分之百的神秘家教，同時出現在3個家庭教導國小、國中、高中的應考生，面對3位來自不同階層的母親與學生，教導正確的「金錢」使用方式。

橋本愛首度獨挑大樑，她對於主演並不覺得有壓力，不同之處反而是要意識著「必須以主角的身分受到喜愛」，她說：「我自己也常看很多作品，但如果不能喜歡作品主角的話，我應該就看不下去了呢」，希望該劇可以讓大家看到不同以往的家庭教師。

首集中造型多變，從神仙教母、熱血教師再到性感家教，甚至還有電梯小姐，讓搭擋的男星中村蒼開玩笑說明明都是同個人演出，但因為昨天跟今天碰到的橋本小姐角色完全不同，自己是「帶著困惑演下去」，首集播出後觀眾也給予熱烈好評，大讚橋本愛的演技根本有如「變色龍」般精彩，看完第1集就愛上。

除了橋本愛的變裝秀，貧富差距的彩蛋竟然藏在「上」原、「中」村及「下」山3個家庭姓氏中，橋本愛與美村里江、板谷由夏、鈴木保奈美3位演技派母親的對手戲更是該劇重點。她飾演的「寅子」除了會介入故事中的家庭與個人，每集都會從不同的主題與環境引導出「金錢」的主題，橋本愛透露如果自己是家教老師的話，絕對會無保留地付出自己的愛，但「寅子」是個充滿複雜感情與謎團的角色，自己很期待故事將會如何發展。

《家庭教師寅子》每週四在friDay影音獨家與日本同步跟播，更多friDay影音「夏季檔日劇」相關訊息，請洽friDay影音官方網站、APP或臉書專頁查詢。