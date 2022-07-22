阿根廷新聞網站「Lavoz」報導，該國政府員工在一處垃圾場中「挖到寶」，發現大量美金鈔票，消息一出立即吸引大量民眾攜家帶眷前來尋寶，預計被發現的鈔票總價可能高達7.5萬美元（約新台幣224萬元）。
根據報導，此事發生於阿根廷聖菲省（Santa Fe）的拉斯帕雷薩斯（Las Parejas），負責在垃圾場工作的員工們18日試圖打開一個舊衣櫥時，發現幾張鈔票「從眼前飄過」，讓他們決定更仔細對其進行檢查，結果在抽屜中發現一整袋的鈔票。
當相關消息在社交軟體WhatsApp上傳開後，包括孩童在內的大量民眾趕往現場，並陸續有所發現，導致直到19日夜間還有人拿著手電筒在垃圾場內徘徊。
「Lavoz」19日指出，民眾可能於當地發現了5萬美元（約新台幣149.5萬元）的鈔票；但《共和報》（La Republica）21日指出，被找到的鈔票可能已超過7.5萬美元，且民眾還在繼續搜尋。而實際數字可能永遠不會被確認，因為許多人只是默默地將錢撿走，或坦承有所收穫但未透露實際金額。
目前還不清楚這些鈔票原本的所有者是誰。在垃圾場工作的員工表示，他自己並未拿走任何東西，但很高興在目前經濟困難的情況下，許多迫切需要錢的民眾遇到一場「及時雨」。
文章來源：La búsqueda del tesoro: en dos días habrían encontrado 75.000 dólares en el basural de Santa Fe
文章來源：Encuentran más de 75.000 dólares en la basura y siguen buscando entre los desechos en Argentina
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