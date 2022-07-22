ACG玩家們絕對不能錯過的「2022漫畫博覽會」即將在7月28日在台北世貿一館開展，由韓國LION GAMES研發直營的PC遊戲《靈魂行者》今（22）日宣布參與展出，將以第二季新篇章突襲副本「TRAGEDY FAIRY」設計主題展區，並搶先公開展區3D圖和舞台活動企劃，除了邀請人氣實況主月希、小饅頭與玩家進行副本守關賽外，還有遠從韓國特邀來台的人氣COSER也將出席！現場還將規劃獨家試玩、闖關活動，完成活動集章即可獲得展場限定專屬好禮，並可參加摸彩抽獎活動，有機會將電競光學滑鼠、RGB機械式鍵盤、電競筆電等大獎帶回家，邀請新舊玩家一同參與《靈魂行者》夏日盛會，迎接第二季全新篇章！

「TRAGEDY FAIRY」隆重登場

LION GAMES為感謝玩家一路以來的熱情陪伴，首次公開《靈魂行者》「TRAGEDY FAIRY」突襲副本場景，展區設計特別以紅藍色調做為整體的色彩運用，呈現「TRAGEDY FAIRY」突襲副本從潔淨無瑕到染上鮮紅的氛圍變化。

《靈魂行者》挺進「2022漫畫博覽會」全新改版「TRAGEDY FAIRY」搶先釋出

《靈魂行者》挺進「2022漫畫博覽會」全新改版「TRAGEDY FAIRY」搶先釋出

副本競速賽、人氣網紅副本守關賽 、COSER見面會 舞台活動嗨翻天

為了讓靈魂行者們在漫博會有最佳的活動體驗，LION GAMES特別規劃一系列精彩豐富的舞台活動：

【一、副本競速賽】

活動時間：7/28（四）～8/1（一）11:30－12:00、14:30－15:00

活動內容：將邀請2組玩家組隊（共8位玩家），輪流上台挑戰指定副本，過關秒數較短的隊伍獲勝！每場開放4組報名，只要上台參與都可以領取獎勵，最終獲勝的隊伍還能獲得額外周邊贈品。

【二、副本守關賽】

活動時間：7/28（四）～8/1（一）15:30－16:00

特別來賓：KOL月希、小饅頭

活動內容：分為KOL專場和玩家場。週末KOL專場將由KOL邀請3位玩家一同組隊進行副本示範賽。KOL組完成示範後，邀請玩家組隊上台挑戰，過關秒數較示範組短的隊伍，即可獲得周邊好禮。每場次最多邀請4輪，只要上台參與都可以領取獎勵，最終獲勝的隊伍還能獲得額外周邊贈品。

【三、特別企劃！韓國COSER來台見面會】

活動時間：7/28（四）～8/1（一）12:30－13:30

特別來賓：韓國COSER 다미（Dami）、몰리（Molly）

活動說明：舞台上特別設置主題拍照區， COSER將不定時現身拍照區與玩家互動、合照。另於活動時間，COSER將登場回答主持人和粉絲的提問，並邀請玩家上台一起進行互動小遊戲，上台參與者皆可獲得周邊獎勵，並獲得與COSER合照拍立得。

【四、靈魂PASS大獎YES】

活動時間：7/28（四）～8/1（一）16:30－17:00

活動說明：完成展區集點卡活動，即可獲得摸彩券，每日舞台活動結束後即進行抽獎，由主持人抽出幸運得主，帶回大獎好禮。

好禮大方送：電競光學滑鼠、RGB機械式鍵盤、電競筆電等

【五、AR卡傳送器比拼】

活動時間：7/28（四）～8/1（一）16:30－17:00

活動說明：主持人邀請玩家上台，分別使用傳送器，進行10次10抽AR卡好運比拚，4星＋5星卡總數多的獲勝。每場開放5位報名，上台參與皆可獲得周邊獎勵。

闖關活動精彩滿分 好禮大放送

除了精彩有趣的舞台活動外，LION GAMES特別規劃異能覺醒集章活動，只要玩家1. 按讚粉絲團、2. 透過互動裝置抽選屬於自己的靈魂武器/角色、3. 與場景和BOSS－Ferdelance合影，上傳照片至個人FB或IG＃靈魂行者、4. 現場挑戰遊戲試玩，集滿4個章即可兌換好禮。而老玩家行者回歸，只要出示角色資訊截圖，還能獲得手機支架乙個。

《靈魂行者》挺進「2022漫畫博覽會」全新改版「TRAGEDY FAIRY」搶先釋出

LION GAMES《靈魂行者》「2022漫畫博覽會」參展資訊：

活動時間：2022年7月28日（四）至8月1日（一）10:00～18:00

活動地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

展區位置：D225-608

《靈魂行者》挺進「2022漫畫博覽會」全新改版「TRAGEDY FAIRY」搶先釋出

更多關於LION GAMES ⟪靈魂行者⟫繁中版的活動資訊，請參考⟪靈魂行者⟫官方粉絲團及STEAM首頁：