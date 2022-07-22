A crazed man wearing brass knuckles with pointed tips in NY tried to stab Lee Zeldin, the GOP candidate for governor.



This is a perfect example of a blue state's gun laws in action because if this were Texas, this individual might've brought an AR-15 instead of brass knuckles. pic.twitter.com/bfYnoXIUFN — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 22, 2022

美國共和黨候選人李澤爾汀（Lee Zeldin）宣布參選紐約州州長選舉，周四出席一場造勢活動突遭陌生男子持刀攻擊，所幸沒有受傷，嫌犯也隨即被眾人制伏。

根據《紐時》(The New York Times)報導，事件發生在紐約州佩林頓鎮一個村莊，民眾拍下的影片可以看到，當時李澤爾汀與競選團隊站在台上發表演說，一名43歲男子默默從右側靠近，下秒緊抓李澤爾汀的手臂還掏出預藏武器攻擊。不過該候選人也不是省油的燈，隨即反抓對方手腕，身旁幾名夥伴衝上前成功壓制住，其中包括前紐約副警察長埃斯波西托(Alison Esposito)。

This is video of Lee Zeldin being attacked and almost stabbed on stage at a Fire Hochul event in Fairport, NY.pic.twitter.com/xazg7G7sqb — MAGA GANG VISH 🔫 (@VishBurra) July 22, 2022

影片還能聽到目擊者大喊「他有刀、他有刀」，突發狀況嚇壞所有人，李澤爾汀則相當淡定回嗆「你死定了」。據悉該名墨鏡男頭戴一頂伊拉克退伍軍人的帽子，手上的利器套在食指和中指上，目前已遭警方帶回問訊。

共和黨候選人李澤爾汀（Lee Zeldin）是一名退役陸軍中校，也是前總統川普的好盟友，此次競選主張打擊犯罪，事後他也在推特發文表示「今天的活動有人試圖傷害我，誠如我欲求擊退任何犯罪活動的願望，我像往常一樣盡自己所能讓紐約更安全」。