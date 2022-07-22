金馬「小三通」到底何時會重新開放？陸委會副處長李必仁的回應遭批打太極拳。（金門觀光業者提供）

楊鎮浯縣長強調，如果國境開放，「小三通」也應一視同仁，無差別開放才對，這是縣府一直堅持的原則。（縣府提供）

金馬「小三通」到底何時會重新開放？陸委會副處長李必仁今天在金門觀光業者座談會中表示，該會與交通部會依據中央疫情指揮中心的綜合研判做整體考量，也會將縣府和業者的建議反映上去，講完馬上被連江縣立委陳雪生指係打「太極拳」的說法，也有人附和「講官話」、「有講跟沒講一樣！」交通部長王國材打圓場表示，看來只要國境開放，小三通也應跟著開放，目前大概是往這個方向來走。

陳雪生主張3階段重啟小三通，先人道、鄉親實際需求如銀行卡逾期遭鎖、收租，再逐步全面擴大開放，並詢問中央對此有何規畫？

陸委會副處長李必仁答覆指出，有效控制和逐步恢復兩岸正常交流是政府的基本政策，該會依據中央疫情指揮中心的綜合研判，會與交通部做整體考量，也會將縣府和業者的意見反映給主委邱太三和相關單位。

陳雪生聞言馬上表示，這樣的回應像是在打「 太極拳」，他完全不滿意。現場出席業者也附和說道「有講跟沒講一樣！」場面有些小尷尬。

交通部長王國材隨後打圓場表示，這個問題的確很難回答，但在他看來只要國境開放，小三通也應跟著開放，目前大概是往這個方向來進行。

王國材還說，目前是防疫優先，也會順著自然走，國境管制從7＋7、3＋4到變成0＋7的時候，不管是大國境或小三通就這樣走，他會向兼任中央疫指中心副指揮官的陳彥伯次長說明兩岸觀光對金馬外島都很重要。

金門縣長楊鎮浯則表示，疫情起伏和小三通開關讓縣府遭受鄉親指摘，也讓他有洗「三溫暖」的感覺，本來今年3月已就清明節有條件「個案」重啟小三通，與陸委會和對岸都講好，結果來了Omicron變異毒株疫情，一切都停擺下來。如今看來已走向與疫情共存階段，沒有起起落落的問題，金、馬兩地縣長和立委近期將一起拜會陸委會主委邱太三溝通解決。

楊鎮浯強調，如果國境開放，「小三通」也應一視同仁，無差別開放才對，這是縣府一直堅持的原則，也希望鄉親相信縣府持續關注這個問題。