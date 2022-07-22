姜河那在《Insider知情人》中牌技了得。（LINE TV提供）

韓劇《Insider知情人》，將於下週邁入精彩大結局，昨（21日）晚播出的最新第14集中，久未在螢光幕露面的大陸女星范冰冰驚喜現身，只見她身穿一襲黑衣、頭綁俐落馬尾，領著一群小弟登場，向反派角色宣告「我是來取代妳的」，且全程英文台詞演出，大姊頭的架勢十足，讓粉絲直誇「氣場依舊」，而她的出現似乎將為劇情帶來新的反轉，讓觀眾直呼期待下周播出。

姜河那在劇中飾演大有前途的司法研修生「金曜漢」，因潛入調查而墮入深淵，在監獄賭場為了改變命運攤開了人生之牌，而展開殊死搏鬥的故事。劇情不斷反轉，姜河那從監獄「最慘臥底」上位成賭場管理者，展開絕地大反攻，但未解的線索依舊撲朔迷離，信任的夥伴都有可能是幕後黑手，姜河那步步為營，不到最後關頭不知道最終「大魔王」是誰，劇情緊湊燒腦，十分精彩。

有趣的是，劇中牌技了得的姜河那，日前接受韓媒訪問時透露，他活到現在幾乎沒有玩過撲克牌，為此還花了一週時間學習，不管是在家裡、搭車，還在拍攝現場，都一直在練習，「透過這個作品，也學到了玩牌的技能」。《Insider知情人》每週四、五上午10點在LINE TV獨家上線。