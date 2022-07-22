6月利空齊來襲，根據中央銀行公布當月五大銀行新承作房貸金額606.98億元，月減78.83億元或11.49％，年減60.2億元或9.02％，新增房貸利率上揚0.013個百分點至1.614％、創近二年半新高。

央行官員表示，6月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要反應3月央行升息1碼（0.25個百分點），6月16日再升息半碼的效應，中華郵政隨即也在22日調高利率，與中華郵政利率連結的相關房貸放款跟著上揚，但由於銀行房貸利率大多採取月調整或季調整，方式不儘相同，當月僅略增0.013個百分點，尚未十足反應，「預料7月的房貸利率反應（上調）會更明顯」。

五大銀行6月新增房貸金額大減，對照六都買賣移轉棟數合計月減6.73％，尤其與去年同期相比，除新北市年減個位數的3.83％外，其他五都全部年減二位數，約在11.82％至31.23％不等，合計年減14.88％。央行官員說明，主要因國內疫情升溫、政府健全房市管制措施發揮效果、央行二度升息、金融市場震盪加劇等，對購屋人看屋及買氣均有影響，包括新完工交屋的整批分戶房貸也明顯減少。

但統計六都上半年累積移轉棟數年減2.2％，五大銀行同期間合計新增房貸金額3,740.59億元，卻仍是年增9.52％，顯現不同調。央行官員不諱言，台銀、合庫、土銀、華銀及一銀等五大銀行新承作放款統計基礎，包括全部的放款，並不僅針對房貸，目前多家大型民營銀行的房貸承作量，均超過五大銀行，若要觀察更確實變動，應以全體銀行房貸統計為基準。